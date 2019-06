Netflix rinnova la serie Queer Eye per altre due stagioni

Netflix ha annunciato che arriveranno due nuove stagioni di Queer Eye, il reality show reboot della serie Queer Eye for the Straight Guy andata in onda tra il 2003 e il 2007.

Confermato dunque il ritorno dei celebri Fab Five: Bobby Berk, l'interior design; Antoni Porowoski, l'esperto di enogastronomia; Tan France, specialista nella moda; Karamo Brown, l'amante della cultura; e Jonathan Van Ness, esperto in toelettatura.

Le nuove stagioni - che saranno la quarta e la quinta - porteranno i protagonisti a spostarsi in Kansas City per la quarta, che sarà composta da otto episodi e debutterà il prossimo 19 luglio, e a Philadelphia per la quinta, con i lavori di produzione per quest'ultima che inizieranno proprio questo mese, per poi poter vedere la serie nel corso del 2020.

Il reboot dello show avvenuto grazie a Netflix, ha portato Queer Eye a ottenere un rapido successo che si è tramutato nel corso del tempo nel rinnovo per una seconda stagione che inoltre permesso allo show di conquistare tre Emmy lo scorso settembre, senza dimenticare il successivo rinnovo per la terza stagione, andata in onda a marzo.

Siete soddisfatti del rinnovo di questa serie? Tra i prodotti Netflix usciti nell'ultimo periodo, vi ricordiamo che potete trovare la nostra recensione di When They See Us, uno degli Originals del colosso dello streaming più attesi, come dimostra la classifica delle serie Netflix più viste negli Stati Uniti.