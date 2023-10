Netflix rinnova questa serie tv di punta per la stagione 4

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alle infinite cancellazioni di serie amatissime dal pubblico, ma che purtroppo non hanno riscontrato un numero di ascolti tale a confermarle per ulteriori stagioni. Ci sono stati anche parecchi rinnovi da parte di Netflix e proprio nelle ultime ore se n'è aggiunto un altro di una serie arrivata alla Stagione 4.

Nella giornata di ieri, Netflix ha annunciato che Sweet Magnolias è stata ufficialmente rinnovata per una quarta stagione. Non si sa quando inizierà la produzione della nuova stagione, il che non dovrebbe sorprendere visto che lo sciopero della SAG-AFTRA non è stato ancora risolto ed è attualmente in corso. Come le prime tre stagioni della serie, anche la quarta stagione sarà composta da 10 episodi.

La terza stagione della serie drammatica di successo è stata distribuita su Netflix lo scorso luglio e gli spettatori hanno trascorso i mesi successivi chiedendosi quando ci sarebbero state novità sul futuro di Sweet Magnolias. Ebbene, le loro preghiere sono state appena esaudite. Questa settimana, tra l'altro, è anche arrivato il rinnovo di Élite per un'ottava e ultima stagione.

Di seguito, vi riassumiamo brevemente la trama della terza stagione di Sweet Magnolias: "Dopo la rissa al Sullivan's, Maddie cerca di capire quale sia il modo migliore per aiutare Cal e di chiarire il proprio percorso emotivo. Helen affronta decisioni difficili sugli uomini della sua vita. E Dana Sue cerca un modo per usare l'assegno di Miss Frances per aiutare la comunità, senza mettere a repentaglio la sua famiglia. L'identità dell'assassino di pneumatici fa tremare Serenity, il ritiro provoca conseguenze inaspettate e ci sono sorprese romantiche un po' per tutti. Nel corso della stagione, le signore affrontano questi problemi - e tutte le complicazioni che ne derivano - con il calore, l'umorismo e la devozione che le contraddistinguono, l'una verso l'altra e verso coloro che amano. E con dei margarita in mano".

Sheryl J. Anderson è la showrunner di Sweet Magnolias. La serie è basata sui romanzi dell'autrice di bestseller Sherryl Woods. Anderson tornerà come showrunner e produttrice esecutiva anche per la quarta stagione. Anche Dan Paulson tornerà come produttore esecutivo per conto della sua Daniel L. Paulson Productions.

Siete fan di Sweet Magnolias? Fatecelo sapere nei commenti!