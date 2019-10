Netflix rinnova la teen soap Elite per una terza stagione

I fan di ELite sono in visibilio: il colosso dell'entertainment ha rinnovato la teen soap spagnola per una terza stagione, ricca di gossip, intrighi e novità. Gli episodi sono già stati girati e, anche se la data della release non è ancora stata annunciata, sappiamo per certo che arriveranno nel 2020.

La notizia è stata appena divulgata tramite twitter ed è proprio l'uccellino azzurro a annunciare un'altra succulenta notizia: sono gli stessi attori Leïti Sène e Sergio Momo a rendere noto che dalla prossima stagione saranno parte integrante del cast al fianco di Miguel Bernadeau (Guzmán); Danna Paola (Lucrecia); Aron Piper (Ander); Ester Exposito (Carla) e Alvaro Rico (Polo). Già nella seconda stagione il cast si era ampliato, aggiungendo ai ricchi studenti le new entry Georgina Amorós nel ruolo della misteriosa Cayetana, Claudia Salas, che interpreta Rebeca, e Jorge Lopez nei panni di Valerio.

Dove eravamo rimasti? La prima stagione si apre con la morte della spregiudicata Marina a bordo piscina della scuola. Gli investigatori sono certi che non sia stato di un incidente, soprattutto a causa della gravidanza che la ragazza stava portando avanti. Gelosia, opportunismo e invidia sono solo alcuni dei sentimenti che Marina suscitava nei suoi compagni di scuola, che verranno tutti indagati per omicidio. Il primo capitolo si conclude con Guzmán che distrutto dal dolore per la perdita della sorella cade nell'abuso di alcool e si riavvicina all’ex fidanzata Lu (Danna Paola). Intanto gli agenti arrestano l'innocente Nano (Jaime Lorente) mentre il vero colpevole, Polo, è libero.

A poche settimane dalla distribuzione del trailer della seconda stagione , in onda dal 6 novembre, i rampolli di Madrid non vedono l'ora di tornare sui piccoli schermi con le vicende in stile Gossip Girl e lo spiccato gusto per il trash che caratterizza la serie, che forse proprio per questo ha scalato le classifiche della piattaforma.