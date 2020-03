Netflix rinnova The Circle e Love is Blind per due nuove stagioni

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, Netflix ha dato ufficialmente il via libera per rinnovare The Circle e Love is Blind, due degli show più popolari del servizio nei primi mesi del 2020, per due ulteriori stagioni.

I due reality sono diventati dei veri e propri fenomeni social durante questo turbolento inizio dell'anno, e dunque il colosso dello streaming ha preso la palla al balzo per confermarli per una seconda e terza stagione che al momento non hanno ancora una data di uscita.

Ma non finisce qui: Netflix ha anche rinnovato per una seconda stagione Rhytm & Flow, la competizione hip-hop che vede come giudici Cardi B, Chang the Rapper e T.I, e dato luce verde per lo sviluppo di una nuova serie di Marie Kondo intitolata Sparking Joy with Marie Kondo.

"È stato incredibile vedere la risposta dei membri di Netflix di tutto il modo a queste crude, autentiche storia di persone reali" ha commentato Brandon Riegg, vicepresidente della sezione Nonfiction Series e Comedy Specials della compagnia. "Siamo orgogliosi di creare uno spettacolo per tutti i gusti, e siamo felici che i fan abbiano accolto queste serie con tale passione ed entusiasmo. Non vediamo l'ora di diffondere ancora più gioia tra i nostri abbonati."

In questo periodo di quarantena, a proposito di Love is Blind, i fan dello show hanno lanciato su Instagram la simpatica versione Love is Quarantena per organizzare incontri online. Vi ricordiamo inoltre che Studio Lambert, responsabile di The Circle e Boss Undercover, svilupperà per Netflix una serie dedicata ai coreografi.