Netflix rinnova in anticipo The Witcher per una seconda stagione

A più di un mese dell'uscita dei dieci episodi della prima stagione dell'attesissima The Witcher, Netflix ha annunciato via social il rinnovo ufficiale della serie tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski per una seconda stagione che - rivela - "si farà molto presto", il che significa che le riprese dovrebbe iniziare a breve.

Stando ai dettagli del comunicato ufficiale, le riprese della seconda stagione inizieranno a Londra all'inizio del 2020 per un'uscita già fissata per il 2021, a data da destinarsi. Sarà sempre composta da otto episodio come la prima stagione e avrà gli stessi protagonisti, con l'aggiunta di new entry che scopriremo poi nel corso della produzione.



Questo significa grande fiducia per la serie sviluppata per il colosso dello streaming dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che in una recente intervista aveva anzi sottolineato come nei suoi piani ci siano la bellezza di sette stagioni.



Nell'ultimo trailer ufficiale di The Witcher abbiamo assistito a una filmato molto più esplicativo del primo teaser trailer, anche grazie alle indicazioni principali del mondo d'azione date ai neofiti, almeno per quanto riguarda Geralt, che viene presentato come uno Strigo, essere metà magico e metà umano che vaga per il Continente a caccia di mostri. Nel video vediamo anche Freya Allan e Anya Chalotra nei rispettivi panni di Ciri e Yennefer, guerriere, combattive, forti.

Questa la sinossi ufficiale: "The Witcher è il racconto di una famiglia e del suo destino. Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri, lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone spesso si dimostrano più malvagie delle bestie. Il suo destino si intreccerà poi con quello di una potente strega e di una giovane principessa che nasconde un pericoloso segreto. Insieme, i tre si ritroveranno ad attraversare tra mille peripezie un mondo sull'orlo dell'instabilità".



The Witcher sarà disponibile per intero su Netflix a partire dal prossimo 20 dicembre.