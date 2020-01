Netflix rinnova ufficialmente You per una terza stagione

No, non vi siete affatto sbarazzati di Joe Goldberg, Will Bettelheim, o come lo vogliamo chiamare, perché Netflix ha rinnovato ufficialmente You per una terza stagione.

Victoria Pedretti e Penn Badgley torneranno a interpretare la "strana coppia" formata da Love Quinn e Joe Goldberg in una nuova stagione di You.

La serie tv creata da Greg Berlanti e Sera Gamble e basata sui romanzi di Caroline Kepnes proseguirà grazie al colosso dello streaming Netflix, che ha proseguito la distribuzione della serie dopo il debutto della prima stagione su Lifetime (anche se in Italia è sempre stata trasmessa da Netflix).



La terza stagione sarà dunque composta da 10 episodi, ma non si conosce ancora il grado di fedeltà al cartaceo, dato che l'autrice dei libri non ha ancora ultimato il terzo, su cui, idealmente, potrebbe basarsi il nuovo arco narrativo.



Intanto, il finale di stagione che lasciato di stucco i fan e che lo stesso Badgley ha commentato profusamente ha visto Love e Joe andare a vivere insieme dopo l'annuncio della gravidanza di lei e la morte di Forty (James Scully), che aveva scoperto tutto.

Ma Joe, essendo Joe, ha già adocchiato la sua prossima "ossessione", che secondo alcuni potrebbe essere qualcuno dal suo passato...



Per scoprire cosa accadrà, non ci resta però che attendere la nuova stagione di You, che ora sappiamo arrivare con certezza.