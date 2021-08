Netflix ha rinnovato un'amata serie animata per due stagioni, scoprite quale!

Netflix ha ufficialmente rinnovato la serie animata Kid Cosmic per una seconda e terza stagione. Lo spettacolo creato da Craig McCracken, segue un gruppo di improbabili eroi che dopo aver scoperto un mucchio di potenti pietre che gli conferiscono strane abilità diventano dei supereroi.

Oltre al rinnovo, Netflix ha rilasciato il primo trailer della seconda stagione di Kid Cosmic, che trovate in calce alla notizia, e ha rivelato che i nuovi episodi arriveranno sul servizio di streaming il 7 settembre.



"Per me, realizzare tre stagioni di Kid Cosmic è stata una delle esperienze più gratificanti dal punto di vista creativo della mia carriera", ha dichiarato Craig McCracken, creatore e produttore esecutivo.

"Lavorando nei cartoni animati, è facile rimanere bloccati a fare lo stesso tipo di episodi più e più volte. Ma con Kid Cosmic, abbiamo amato la libertà non solo di rendere ogni stagione diversa, ma anche di permettere ai personaggi di crescere, cambiare e imparare dalle loro esperienze. In queste tre stagioni di Kid Cosmic, esploreremo l'idea di cosa significhi veramente essere un eroe, poiché ogni stagione si concentra su un personaggio diverso e su un tema diverso. Nella stagione 1, The Kid impara che gli eroi aiutano; nella seconda stagione, Jo scopre che gli eroi si preoccupano; e infine, nella terza stagione, è Papa G che accetta il sacrificio degli eroi".



Ecco la sinossi della seconda stagione di Kid Cosmic rilasciata da Netflix: "Jo impara cosa significa essere un vero leader mentre gli Eroi Locali si imbarcano in un'avventura spaziale per trovare le Pietre del Potere rimaste e salvare la galassia."



La prima stagione di Kid Cosmic è attualmente disponibile sulla piattaforma di streaming, scoprite anche tutte le serie in arrivo ad agosto su Netflix.