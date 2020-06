Netflix, rinnovi in vista per alcune serie? Scopriamo insieme quali

Dopo l'annuncio di una sesta ed ultima stagione per Lucifer pare che Netflix stia pensando al rinnovo di altre serie tv, tra cui Ozark, Warrior Nun e Fate:The Winx Saga.

La maggior parte degli spettatori di Netflix conoscerà bene il dramma criminale di Ozark. Per tre stagioni, abbiamo visto la coppia formata da Jason Bateman e Laura Linney adattarsi ad una vita molto diversa da quella a cui si erano abituati a seguito del fallimento di alcuni accordi finanziari. Dopo una prima stagione piuttosto lenta, la ha iniziato ad ingranare e prendendo un ritmo più movimentato in grado di conquistare pubblico e critica. Dunque il suo ritorno per una quarta stagione non sarebbe proprio una grande sorpresa.

Diversa invece è la situazione per Warrior Nun e Fate:The Winx Saga. Si tratta di serie che ancora non sono state pubblicate ma che, già sono state rinnovate per una seconda stagione. Warrior Nun sarà pubblicata a breve, e già su di essa circolano recensione entusiastiche. La storia della sella suora guerriera si incentra sul personaggio di Ava, una ragazza di 19 anni, interpretata da Alba Baptista che, si risveglia in un obitorio con nuovi poteri che le permettono di combattere forze oscure.

Fate:The Winx Saga sarà invece il live action della serie Nickelodeon basato sul Winx Club. Questo è un progetto ancora agli albori, di cui si sa davvero ben poco ma, Netflix scommette già sul suo successo. Infatti come Warrior Nun potrebbe essere stata rinnovata per una seconda stagione prima ancora della sua pubblicazione.

In attesa dei rinnovi ufficiali, date un'occhiata alle uscite Netflix di luglio.