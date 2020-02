Netflix rivela la data d'uscita di On My Block 3: ecco le prime immagini e il della serie

Solo poche ore fa abbiamo avuto un'anteprima di ciò che vedremo in On My Block 3 grazie al trailer appena distribuito da Netflix, ma ecco rivelate anche le prime immagini e la data della première della terza stagione.

Com'è evidente, soprattutto dopo la nascita delle numerose piattaforme concorrenti, la piattaforma streaming non è interessata a portare avanti serie che non abbiano un nutrito pubblico e questo, fortunatamente, è proprio il caso di On My Block.

Rinnovata per una terza stagione a poca distanza dalla distribuzione della seconda, la serializzazione Netflix sarà disponibile dall'11 marzo e sarà composta da 8 episodi, della durata di circa trenta minuti l'uno.

Ecco la sinossi ufficiale:

"Pensavano che la vita sarebbe tornata alla normalità, o almeno a quella che a Freeridge è considerata normalità, ma i problemi sono solo all'inizio. On My Block è una serie che affronta i vari stadi della vita di quattro amici brillanti e cresciuti per strada che vedremo destreggiarsi tra popolarità, dolore e disorientamento nel liceo della zona più malfamata della città."

On My Block è stata creata da Lauren Iungerich (Awkward), che ricopre anche l'incarico di showrunner e produttore esecutivo, e da Eddie Gonzalez e Jeremy Haf (All Eyez On Me), co-creatori e produttori aggiuntivi. La serie vede protagonisti Diego Tinoco, Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Jessica Marie Garcia e Julio Macias