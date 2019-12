Netflix rivela le dieci serie TV più viste in Italia

Questo è stato un anno molto importante per la piattaforma streaming fondata da Reed Hastings e Marc Randolph: oltre a titoli di successo quali Stranger Things e The Witcher, Netflix ha prodotto oltre 300 show nel corso del 2019, a dimostrazione dell'ottimo stato di salute di cui gode l'azienda. Vediamo quindi quali sono state le più viste.

L'account di Facebook italiano ha infatti condiviso un elenco dei titoli più popolari e anche delle serie TV che hanno saputo conquistare milioni di fan. Ecco la top 10 degli show made by Netflix:

La Casa di Carta parte 3 Stranger Things 3 Sex Education The Witcher Baby: S2 Elite: S2 The Umbrella Academy Suburra-La serie: S2 You: S2 Tredici: S3

Grande assente dalla classifica è "MindHunter", serie giunta alla seconda stagione che era riuscita in poco tempo a creare un discreto seguito online.

La Casa di Carta vince anche il premio di titoli più popolare del 2019, in quarta posizione troviamo Stranger Things, in sesta Sex Education seguito da The Witcher. Chiude la classifica al decimo posto la seconda stagione di Baby. Se siete tra i pochi che non hanno ancora visto le puntate che raccontano le avventure del Professore e della sua banda criminale vi consigliamo di leggere la nostra recensione della terza stagione de La Casa di Carta, che si aggiudica il premio come titolo più popolare in Italia.