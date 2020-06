Netflix e romanzi: le migliori serie tratte da libri

Amate i romanzi e le saghe letterarie? Siete curiosi di vedere come sono stati adattate per il piccolo schermo alcune delle storie che trovate raccontate sulle pagine dei libri? Provate a dare un'occhiata a queste serie tv presenti nel catalogo Netflix.

Gli amanti di libri, anime e fumetti vivono in eterno conflitto: guardare o non guardare la trasposizione live-action?

In alcuni casi, la fiducia dello spettatore viene ampiamente ripagata (chi può dirsi insoddisfatto dei film de Il Signore degli Anelli? Davvero in pochi), in altri, un po' meno (la serie tv Shadowhunters ha diviso il parere del pubblico, e in molti casi non ha incontrato il favore dei lettori dei libri di Cassandra Clare), ma se una chance a questi prodotti non la diamo, come facciamo a sapere come sarà?

Per questo abbiamo compilato una piccola lista di adattamenti di opere letterarie classiche e conteporanee che potete trovare sulla piattaforma di streaming Netflix, da The Witcher con Henry Cavill a Dracula con Claes Bang.

Per scoprire i titoli presenti nella lista, cliccate sul tasto play del video presente sul profilo YouTube di Everyeye Plus (o anche qui in testa alla notizia), e fateci sapere voi cosa ne pensate.

Quali show avreste incluso nella lista? Quali, invece, a vostro gusto non vi avreste messo?