Netflix: che ruolo ha avuto Neil Gaiman nello spin-off di Sandman Dead Boy Detectives?

A diversi mesi dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale di Dead Boy Detectives, gli showrunner Steve Yockey e Beth Schwartz sono tornati a parlare della loro nuova serie in vista del debutto in streaming in esclusiva su Netflix.

Parlando con Comicbook, i due autori hanno raccontato del contributo fornito da Neil Gaiman per la serie tv Dead Boy Detectives, spiegando che l'autore, che ha scritto il fumetto originale da cui la serie è tratta (fumetto che è anche uno spin-off del capolavoro The Sandman) è stato di grande supporto per lo sviluppo dello show.

"Direi che è stato un grande sostenitore dell'intero progetto. Come una sorta di coach che dalla panchina ci spingeva a dare il massimo, no? 'Sì, è pazzesco, ma forse potete spingervi ancora più in là'. Ci ha sostenuto fin dal primo momento e ci ha fornito i suoi input, il che è stato molto positivo per noi perché già in partenza non ci eravamo posti alcun tipo di limite. Abbiamo deciso di fare gli Hardy Boys sotto acido e sento che è quello che siamo riusciti ad ottenere. Siamo piuttosto orgogliosi del fatto che, dal punto di vista del tono, abbiamo creato qualcosa di nostro, e man mano che si approfondisce la stagione, diventa sempre più cupo, sempre più cupo, sempre più cupo e più adulto. Quindi, si, credo che sarà molto divertente".

In precedenza, lo stesso Neil Gaiman aveva confermato che Dead Boy Detective sarà ambientato nell'universo di The Sandman, la cui seconda stagione è attualmente in lavorazione.

