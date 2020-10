Netflix, Ryan Murphy produrrà Monster: la serie limitata sul serial killer Jeffrey Dahmer!

Dopo aver esplorato la casa degli orrori dell'infermiera Ratched e aver raccontato la storia del serial killer de L'assassinio di Gianni Versace, il produttore Ryan Murphy si prepara ad esplorare la vicenda di un altro mostro: Jeffrey Dahmer.

Deadline infatti riporta che il servizio di streaming on demand Netflix ha dato il via libera alla nuova serie limitata Monster: The Jeffrey Dahmer Story, il cui titolo già dice tutto.

Viene inoltre segnalato che Richard Jenkins interpreterà il padre di Dahmer, Lionel, mentre il regista Carl Franklin, che ha diretto alcuni episodi di Manhunter e dell'acclamata serie tv The Leftovers di Damon Lindelof, è stato scelto per dirigere gli episodi della serie insieme a Janet Mock, che scriverà anche le sceneggiature dello show. A differenza delle tante opere già realizzate sugli omicidi di Dahmer, Monster di Ryan Murphy si concentrerà meno sull'assassino, stupratore e cannibale e più sul raccontare una storia dal punto di vista delle sue vittime. Lo spettacolo "si immergerà profondamente nell'incompetenza e nell'apatia della polizia, che ha permesso al criminale del Wisconsin di perpetrare i suoi barbari omicidi per anni". Secondo quanto riferito, lo spettacolo racconterà "almeno dieci casi in cui Dahmer è stato lasciato andare dopo essere stato arrestato".

Le riprese inizieranno a gennaio.

