Netflix, un sacco di sorprese tra gli show tv più popolari in USA nel 2022!

Netflix ha reso note le serie tv maggiormente viste negli USA nel 2022 e nell'elenco, oltre ad alcuni titoli annunciati, compaiono anche diverse sorprese che la maggior parte dei fan non si aspettava certamente. Le classifiche di fine anno riservano sempre alcuni dettagli inaspettati che stupiscono gli spettatori.

Al primo posto svetta la quarta stagione di Stranger Things, che ha dominato in lungo e in largo l'annata di Netflix imponendosi sul resto delle produzioni.

Piuttosto scontato anche il resto del podio con Mercoledì di Tim Burton che si prende la seconda piazza e la serie crime di Ryan Murphy su Jeffrey Dahmer, che si classifica al terzo posto. Non perdetevi la nostra recensione di Dahmer sul sito.



Ma il resto della Top 10? Le sorprese si notano soprattutto nella seconda parte, con la presenza della seconda stagione di Bridgerton che sbaraglia la concorrenza e si classifica al quarto posto, con una storia che ha destato molto scalpore al quinto, Inventing Anna.

Sorprende in particolare la sesta posizione della quarta stagione di Ozark davanti a titoli come The Watcher e The Sandman.

Nono posto per la terza stagione di The Umbrella Academy e decima posizione a sorpresa per Virgin River, la serie basata sull'omonima serie di romanzi di Robyn Carr.



In ogni caso su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Stranger Things 4, disponibile su Netflix.