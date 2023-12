Netflix salva The Tourist: la serie con Jamie Dornan tornerà con la stagione 2

Netflix ha ufficialmente acquisito la serie televisiva The Tourist, con protagonista Jamie Dornan, e ufficializza la seconda stagione dello show, inizialmente distribuito e co-prodotto da Max per BBC. Tuttavia, dopo il rinnovo di BBC per la seconda stagione, Max ha abbandonato il progetto, lasciando campo libero a Netflix.

TVLine ha confermato che Netflix ha tratto in salvo la seconda stagione di The Tourist, almeno per quanto concerne il pubblico statunitense.



Lo streamer ha acquisito i diritti per la trasmissione delle due stagioni dello show e ha confermato l'uscita del secondo ciclo di episodi: 29 febbraio 2024. I fan possono tirare un sospiro di sollievo, considerando che la prima stagione è finita con un colpo di scena. Su Everyeye potete recuperare il trailer della prima stagione di The Tourist.

The Tourist racconta la storia di un uomo (Jamie Dornan) che si risveglia in un ospedale australiano senza sapere chi sia. Di conseguenza, è costretto ad andare a ritroso per scoprire il mistero della sua vera identità. Nonostante la trama sia piuttosto comune, la serie è riuscita a conquistare il pubblico e la critica.



Oltre a Jamie Dornan, nel cast appaiono Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Greg Larsen, Damon Herriman e Genevieve Lemon. In un'intervista del 2021, Jamie Dornan ha raccontato di non vergognarsi di Cinquanta sfumature, una trilogia che ha contribuito a cambiargli la vita regalandogli il successo.