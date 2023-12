Netflix salverà questa popolare serie tv appena cancellata da HBO Max?

Nonostante anche Netflix abbia cancellato diversi show nell'ultimo periodo, questo non vuol dire che negli anni è stata artefice della rinascita di alcuni prodotti che in precedenza erano stati cancellati dal loro precedente "contenitore". Ad esempio è accaduto con Lucifer, poi tornato al successo, e potrebbe accadere con un'altra celebre serie.

Nel corso di quest'ultima settimana, Max ha cancellato Warrior dopo appena tre stagioni ma non tutte le speranze dei fan potrebbero essere perdute.

Un nuovo faro di speranza per loro potrebbe essere rappresentato infatti dall'acquisizione da parte di Netflix dei diritti non esclusivi per la trasmissione dello show. Questa mossa ha suscitato l'ottimismo dei fan, visti i precedenti di Netflix nel riportare in vita alcune serie cancellate da altri streamer o network e il pubblico più vasto che il servizio è in grado di raggiungere.

Creata da Jonathan Tropper e basata su alcuni concept originali del leggendario Bruce Lee, Warrior è stata apprezzata per la sua narrazione avvincente, le intense sequenze d'azione e l'attenta esplorazione di temi rilevanti come l'immigrazione e il conflitto culturale. Il passaggio della serie a Netflix garantisce che queste potenti storie e l'eredità della visione di Bruce Lee raggiungano un pubblico ancora più vasto.

Warrior è una serie grintosa e ricca di azione, ambientata durante le guerre Tong della Chinatown di San Francisco alla fine del 1800, che ha riscosso un grande successo di critica fin dal suo esordio. Tuttavia, nonostante la popolarità e il plauso della critica, la serie è stata recentemente cancellata da Max dopo la terza stagione. La decisione è stata accolta con disappunto dai fan e dal team creativo della serie.

L'acquisizione di Warrior da parte di Netflix è vista dai fan come uno sviluppo importante, soprattutto se si considerano i precedenti del colosso dello streaming nel dare nuova vita a serie cancellate. In passato Netflix ha riportato in vita con successo diverse serie, come Lucifer, Designated Survivor e Arrested Development, dando loro nuove stagioni e la possibilità di continuare le loro storie.

Le tre stagioni di Warrior debutteranno su Netflix nel febbraio 2024.