Netflix, da Sandman a The Witcher: tutte le nuove serie che saranno alla Geeked Week

Ormai diverso tempo fa Netflix ha modificato il nome del suo account Twitter NX, trasformandolo in Netflix Geeked e rendendolo uno spazio di condivisione per tutte le novità della piattaforma streaming relative alla cultura geek (videogiochi, fumetti, fantascienza, fantasy...).

Conseguentemente al cambio del nome l'account social ha annunciato un evento virtuale atteso nei prossimi giorni. Infatti, dal 7 all'11 giugno è in programma la Geeked Week e nel corso di questo evento assolutamente gratuito ci sarà spazio per novità, approfondimenti e anticipazioni su alcuni degli show più popolari di Netflix.

La Netflix Geeked Week potrà essere osservata su tutti i canali social (Twitter, Instagram, Twitch, TikTok e Facebook), oltre che sul sito GeekedWeek.com. Rahul Kohli e Mari Takahashi condurranno gli speciali, e avranno tra i loro ospiti Trisha Hershberger, Erika Ishii, Geoff Keighley, Yuri Lowenthal e Kiera Please.

Nei giorni scorsi era stata condivisa solo una locandina dell'evento e in questa erano presenti titoli come The Witcher con la seconda stagione in arrivo, Lucifer, The Sandman, Cowboy Bebop. Si parlerà anche delle sorprese in arrivo in The Umbrella Academy 3, Resident Evil, o di nuovi show in arrivo, come appunto The Cuphead Show, basato su una serie di videogiochi molto amata in tutto il mondo, sul cui adattamento fino ad ora non si hanno molte notizie.

Recentemente, però, Netflix ha pubblicato un comunicato stampa con l'elenco di tutti i titoli dei quali si parlerà nei prossimi giorni. Ecco quindi tutte le produzioni che saranno presenti alla Netflix Geeked Week:

The Sandman, The Umbrella Academy, The Witcher, Gunpowder Milkshake, The Cuphead Show!, Arcane, Lucifer, Fear Street Trilogy, Kate, Castlevania, Masters of the Universe: Revelation, La Casa di Carta, Resident Evil, Cowboy Bebop, Cobra Kai, Godzilla: Singular Point, Sweet Tooth, Vikings: Valhalla.

Quindi in quei giorni tenete gli occhi aperti tramite i vari social per non perdervi nessuna delle novità attese su Netflix nel prossimo futuro.