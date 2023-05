Netflix: lo sciopero della WGA blocca anche il prossimo evento, si terrà solo online!

Ora che Netflix è entrato nel mondo della pubblicità, molti si aspettavano che l'azienda organizzasse a un evento di presentazione degli sponsor a un certo punto dell'anno. Lo streamer ne aveva programmato uno per il 17 maggio, ma l'evento è stato annullato a favore di uno che si terrà in maniera esclusivamente virtuale per lo sciopero della WGA.

Sebbene non sia stato rivelato un motivo preciso per la cancellazione, le prime notizie riportate dall'Hollywood Reporter suggeriscono, infatti, che lo sciopero in corso della Writers Guild of America potrebbe essere una delle ragioni, dato che i membri del sindacato avevano precedentemente dichiarato di voler picchettare la sede dell'evento.

Lo sciopero ha già interrotto la pre-produzione di Stranger Things 5, dato che gli sceneggiatori coinvolti fanno parte della WGA, come mezza Hollywood.

Non è il primo evento che Netflix ha dovuto cancellare. Mercoledì mattina, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos ha cancellato la sua partecipazione al Gala annuale del PEN America che si terrà la prossima settimana. "Vista la minaccia di interrompere questa meravigliosa serata, ho pensato che fosse meglio ritirarmi per non distrarre l'attenzione dall'importante lavoro che PEN America svolge per scrittori e giornalisti, nonché dalla celebrazione del mio amico ed eroe personale Lorne Michaels", ha dichiarato Sarandos attraverso un comunicato. "Spero che la serata sia un grande successo".

Ricordiamo che Netflix è entrata nel mondo della pubblicità da qualche mese, proponendo così ai suoi abbonati tariffe più contenute per il suo servizio streaming.

"L'impegno sul piano pubblicitario è superiore alle nostre aspettative iniziali e, come previsto, abbiamo registrato un passaggio molto limitato dai nostri piani standard e premium", hanno dichiarato i funzionari di Netflix in una lettera agli azionisti il mese scorso. "Inoltre, grazie alla nostra più recente serie di accordi di licenza, il nostro piano ha ora in media una parità di contenuti del 95% a livello globale (in base alle visualizzazioni) con i nostri piani ads-free, compresi tutti gli ultimi show e film di Netflix. Per quanto riguarda gli inserzionisti, stiamo lanciando un mercato privato programmatico per consentire più opzioni di acquisto per l'inventario pubblicitario di Netflix utilizzando la piattaforma di vendita di Microsoft. Anche le nostre partnership con Integral Ad Science e Double Verify sono ora attive - per convalidare l'engagement delle campagne di visualizzazione degli annunci su Netflix".