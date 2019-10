Netflix: scopriamo le migliori novità di ottobre nel nostro video recap

Si rinnova l'appuntamento con il video recap sui film e le serie tv più interessanti in arrivo su Netflix. Scopriamo dunque cosa ha in serbo per noi il catalogo di ottobre!

Questo mese è particolarmente ricco di novità su entrambi i fronti. Tra i film, l'attesa dei fan sarà concentrata soprattutto sull'atteso El Camino: A Breaking Bad Movie, sequel della storica serie creata da Vince Gilligan che ci mostrerà il destino di Jesse Pinkman. Ottobre è il mese di Halloween, e quale migliore occasione per proporre un lungometraggio tratto da un racconto del re dell'orrore Stephen King, scritto in collaborazione con il figlio Joe Hill. Nell'erba alta è la storia di due fratelli fratelli che si ritrovano intrappolati da una misteriosa entità malvagia. Consigliamo poi di tenere d'occhio The forest of love, ultima prova del regista di culto Sion Sono. Inoltre, vi invitiamo a consultare l'elenco completo delle uscite.



Passando alle serie tv, il focus del video che trovate in cima all'articolo si concentra sulla terza stagione di Big Mouth, che porterà avanti il suo racconto tutto originale dell'adolescenza e della pubertà. Spazio anche alla seconda stagione di Baby, produzione italiana che non ha ricevuto una buona accoglienza con il primo ciclo di episodi, ma ora riproverà a conquistare critica e pubblico con una storia ispirata molto liberamente allo scandalo delle baby squillo di Roma. Il Metodo Kominsky, invece, ha vinto due Golden Globe e proporrà le nuove vicende di Sandy Kominsky e Norman Newlander, interpretati rispettivamente da Michael Douglas e Alan Arkin. Come potete leggere dalla lista completa, c'è tanto altro in arrivo e vediamo spiccare la quinta stagione di Peaky Blinders e la prima parte della sesta stagione di Bojack Horseman, che sarà quella conclusiva.



Cosa aspettate di più in questo mese?