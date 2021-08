Netflix, scoprite le serie TV da non perdere ad agosto 2021!

Dopo aver visto i 3 migliori film in arrivo su Netflix ad agosto 2021, torniamo a concentrarci sulle novità della piattaforma streaming per scoprire le serie TV da non perdere tra quelle in uscita nel corso di questo mese.

Come abbiamo spiegato nel nostro video dedicato ai film, le serie TV e gli anime in uscita su Netflix, che potete visionare all'interno della news o sul Canale YouTube di Everyeye Plus, il primo show da tenere d'occhio è La Direttrice (20 agosto), comedy dalle tematiche molto attuali che vede Sandra Oh nei panni di una sbadata preside appena assunta alla Pembroke University.

Il 25 agosto invece debutterà Post Mortem - Nessuno Muore a Skarnes, comedy norvegese diretta da Harald Zwart che tenterà di mescolare dei tipici elementi da thriller a momenti di divertimento e leggerezza. La storia è quella di Live, che si risveglia dopo essere stata ritrova morta: ad accompagnarla ci sarà una sete di sangue insaziabile.

Di seguito potete trovare la lista completa di tutte le serie TV in arrivo su Netflix ad agosto 2021:

Control Z, Stagione 2 (4 agosto 2021)

Hit & Run, Stagione 1 (6 agosto 2021)

Navarasa, Stagione 1 (6 agosto 2021)

I Need Romance, Stagione 1 (10 agosto 2021)

Alrawabi School for Girls, Stagione 1 (12 agosto 2021)

Al Nuovo Gusto Di Ciliegia, Stagione 1 (12 agosto 2021)

Svaniti Nel Nulla, Stagione 1 (13 agosto 2021)

Il Suo Regno, Stagione 1 (13 agosto 2021)

Valeria, Stagione 2 (13 agosto 2021)

The Defeated, Stagione 1 (18 agosto 2021)

La Direttrice, Stagione 1 (20 agosto 2021)

Post Mortem - Nessuno Muore a Skarnes, Stagione 1 (25 agosto 2021)

Clickbait, Stagione 1 (25 agosto 2021)

La Famiglia Mckellan, Stagione 4 (26 agosto 2021)

Intanto, Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale de La Casa di Carta 5.