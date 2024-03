Netflix: scoprite la nuova serie tv Untamed, con protagonista Eric Bana

Netflix ha ordinato la produzione di una nuova miniserie dal titolo Untamed, con protagonista Eric Bana, come ha riportato Variety. La star di Hulk e Troy sarà anche produttore esecutivo dello show insieme a John Wells ed Erin Jontow per la John Wells Productions. Ad occuparsi della produzione sarà Warner Bros. Television.

Untamed è una serie in sei episodi scritta da Mark L. Smith e sua figlia, Elle Smith; è descritta come un misterioso thriller a puntate incentrato sul personaggio di Bana, Eric Inman, descritto come 'un agente speciale del National Parks Service che lavora con l'obiettivo di far rispettare la legge degli umani nella vasta natura selvaggia'.

Inman lavorerà ad un'indagine su una morte violenta che lo porterà in rotta di collisione con i segreti oscuri all'interno del parco e con il suo passato.

Conosciuto principalmente per i ruoli di Bruce Banner in Hulk (2003) - esperienza definita frustrante sul set del cinecomic Marvel dallo stesso attore - e di Ettore in Troy (2004), Eric Bana ha recitato in diversi film molto noti, da Munich di Steven Spielberg a Star Trek di J.J. Abrams.

Mark L. Smith è impegnato anche in altri progetti con Netflix come American Primeval e The 39 Steps con Benedict Cumberbatch. Lo sceneggiatore si è occupato anche di The Midnight Sky, diretta e interpretata da George Clooney, senza dimenticare il lavoro sullo script di Revenant - Redivivo.

Poche settimane fa, Eric Bana ha confessato di non essere interessato all'MCU, dopo aver interpretato Hulk nel film dei primi anni 2000 diretto da Ang Lee.

