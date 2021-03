Netflix: scoprite quali sono le serie più viste questa settimana, le avete viste tutte?

Come ogni mese, il catalogo di Netflix Italia si è arricchito di nuovi titoli, film, documentari e serie TV originali e non solo. Ogni settimana, però, alcuni di questi titoli vengono apprezzati più di altri diventando i più visti del colosso dello streaming.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo sui contenuti seriali, quindi ecco le serie televisive più viste su Netflix Italia della settimana:

Al primo posto troviamo Riverdale che arriva su Netflix con la sua quarta attesissima stagione. I misteri sembrano non finire mai a Riverdale. Il quarto ciclo di episodi della fortunata serie teen drama a tinte dark di Roberto Aguirre-Sacasa è arrivato lo scorso primo marzo su Netflix, portando avanti ancora una volta la sua narrativa sopra le righe ed esagerata, fatta di luci al neon e lustrini. Vi lasciamo alla nostra recensione proprio della quarta stagione.

Al secondo posto compare Ginny e Georgia, una serie televisiva statunitense del 2021 ideata da Sarah Lampert che racconta la storia Ginny Miller, una quindicenne che vive con la madre trentenne e il fratello Austin in una città del New England, dove la madre ha deciso di trasferirsi per dare a loro una vita migliore.

New Amsterdam, invece, è al terzo posto. Si tratta di un medical drama di cui si attende la terza stagione ed è incentrato sul dottor Max Goodwin il quale viene nominato direttore del più antico ospedale pubblico americano. Mentre i medici e il personale si dimostrano titubanti, l'uomo punta a restituire l'istituto alle sue vecchie glorie. Nel cast spicca Ryan Eggold nei panni del protagonista.

Al quarto posto (ed esattamente al sesto posto della classifica generale) troviamo Modern Family che arriva su Netflix con l'undicesima ed ultima stagione. Si tratta di una delle comedy più amate dal pubblico e racconta la storia di una famiglia allargata ben lontana dai cosiddetti canoni tradizionali. Un realistico scorcio sui cambiamenti della società occidentale, con personaggi contraddistinti da diversità caratteriali, sessuali e culturali.

Al quinto posto, quindi al settimo della classifica generale, troviamo Dietro ai suoi occhi, una miniserie televisiva britannica del 2021 ideata da Steve Lightfoot. La protagonista è Louise Barnsley, una madre single che inizia una relazione con il suo nuovo capo, lo psichiatra David Ferguson, e nel mentre è coinvolta in un'improbabile amicizia con sua moglie Adele.

Subito dopo troviamo la celebre serie The Big Bang Theory che vede l'arrivo dell'undicesima stagione anche su Netflix. Per chi non lo sapesse, questa serie racconta la storia di un gruppo di giovani scienziati nerd che condivide un appartamento e che vive divertenti avventure accademiche scoprendo il sesso opposto quando una giovane donna intellettualmente poco attraente si trasferisce accanto a loro.

All'ultimo posto tra le serie (al penultimo della classifica generale) troviamo The Bold Type, una serie televisiva statunitense di genere comedy-drama creata da Sarah Watson, interpretata da Katie Stevens, Aisha Dee e Meghann Fahy. La storia è incentrata sulle peripezie di tre giovani amiche di New York che lavorano per Scarlet, una rivista femminile mentre si mettono alla prova in un mondo tanto affascinante quanto incerto e si trovano alle prese con i piccoli grandi problemi della vita.

