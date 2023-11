Netflix, scoprite l'unico concorrente italiano di Squid Game: La Sfida

È da poco uscito Squid Game: La sfida, il reality show di Netflix basato sull’omonima serie Tv Coreana. Tra i 456 concorrenti dello show c’è anche un nostro connazionale, chi è?

Si chiama Lorenzo Nobilio l’unico concorrente italiano di Squid Game: La sfida. Il giovane ragazzo di 26 anni che lavora nel mondo della finanza londinese, ha spiegato perché ha deciso di partecipare allo show. Queste le parole riportate da “Il Messaggero”:

“Lavoro in un fondo di private equity. Ero convinto di poter fare strada nel mio settore, ma la pandemia ha distrutto le mie ambizioni e adesso mi interessa molto di più tutto ciò che richiede creatività. Il fatto è che non credo più nei valori del mondo delle imprese. Basta con le regole, le imposizioni, il codice etico, la gente che ti dice cosa devi o non devi fare. Fate quello che vi pare. Si vive una volta sola. E tutto comunque è destinato a passare, meglio non avere rimpianti”

Il ragazzo, intervistato dalla BBC, ha descritto la sua esperienza all’interno dello show: “Sembrava assolutamente reale, non ti sentivi in un posto finto. Sono riuscito a superare la linea dopo 7 ore, è stato un periodo davvero lungo. Ma si chiama Squid Game: la sfida, non è mica una vacanza all-inclusive alle Canarie”.

Per Lorenzo è stata molto probabilmente una sfida stimolante, invece alcuni concorrenti di Squid Game: La sfida potrebbero intentare azioni legali contro Netflix.