Ci sarà su Netflix una seconda stagione di Love is Blind? Ecco la risposta dell'ideatore

Oggi giungerà a conclusione la prima stagione del reality show Love is Blind, e in attesa di sapere cosa accadrà nell'episodio finale, uno degli ideatori dello show, Chris Coelen, ha fatto riferimento a un eventuale seconda stagione in arrivo su Netflix.

Love is Blind è una serie televisiva in cui trenta persone hanno la possibilità di conoscere e iniziare una relazione, ma, come si evince dal titolo stesso, gli incontri avvengono al 'buio', ovvero ognuno sceglie il proprio partner ma senza la possibilità di vederlo. Almeno fino allo step conclusivo dello show.

La serie ha ottenuto un ottimo riscontro all'interno dei social network e adesso in molti aspettano conferme per lo sviluppo di una seconda stagione. Il desiderio di vedere andare avanti lo show è condiviso anche dagli ideatori, e Coelen ha espresso il proprio pensiero sul rinnovo, affermando, durante un'intervista a OprahMag.com, che la possibilità di vedere nuovi episodi è del "100%", aggiungendo anche "Voglio vedere una seconda stagione o una dodicesima stagione, non lo vuoi anche tu?".

Cosa ne pensate di Love is Blind? State seguendo lo show all'interno del catalogo streaming del colosso audiovisivo? Vi ricordiamo infine che da poco è disponibile la categoria top 10 di Netflix che permette di visualizzare i prodotti più seguiti nel proprio Paese, mentre è stato annunciato anche il primo Original Nigeriano in arrivo su Netflix.