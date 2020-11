Netflix, cancellazioni più alte rispetto alle altre piattaforme: cosa dicono i dirigenti?

Dopo aver annunciato una nuova serie Netflix con i The Jackal, i dirigenti della celebre piattaforma streaming hanno commentato le voci riguardo le continue cancellazioni dei loro show, spiegando il loro punto di vista.

A discuterne è stata Bela Bajaria, Global TV Chief di Netflix, durante un'intervista insieme a Ted Sarandos, co-amministratore delegato del colosso dello streaming. Ecco le parole che sono state riportate dai giornalisti di Deadline: "Se consideriamo le serie di due stagioni o più, abbiamo una percentuale di rinnovi pari al 67%, che è in linea con gli standard del nostro settore. Produciamo anche molte serie da una stagione, per questo può sembrare che cancelliamo tante opere, ma se guardiamo i rinnovi scopriamo che sono numerosi. Per esempio The Crown è arrivato alla quarta stagione, anche Grace e Frankie e The Ranch, abbiamo delle serie molto lunghe, ma nel nostro catalogo troverete sempre show da una stagione e altri più longevi".

Bela Bajaria continua poi spiegando meglio la situazione: "Cerchiamo di produrre delle prime stagioni invece che solo degli episodi pilota, per questo a volte può sembrare che ci siano più cancellazioni dopo la prima parte. Però credo che produrre una stagione invece che una puntata sia il modo migliore per valutare le idee di uno scrittore. Credo che sia il modello giusto per noi".

Chiudiamo la notizia segnalandovi che nei prossimi mesi Netflix aggiungerà un canale a programmazione regolare nel catalogo della sua piattaforma.