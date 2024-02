Netflix, la nuova serie che conquista tutti: meglio di Bridgerton su Rotten Tomatoes!

Oltre le 3 serie da tenere d’occhio su Netflix questa settimana, c’è una nuova Romcom che sta spopolando sulla piattaforma streaming.

Ad aver conquistato sia critica che pubblico è One Day, con Amika Mod e Leo Woodall nei panni dei protagonisti. La serie segue “due studenti, Emma Morley (Mod) e Dexter Mayhew (Woodall), che si incontrano per la prima volta la sera del loro diploma nel 1988, e che ogni anno, nello stesso giorno, si ritrovano insieme. Mentre i due crescono e cambiano, entrando in relazioni diverse con persone diverse, cercando di trovare le proprie strade nella vita, trovano sempre la strada per tornare l'uno all'altro.”

Lo show Netflix ha riscosso un ottimo successo, registrando un indice di gradimento del 90% per la critica sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes (un punteggio più alto di Bridgerton – 82% - serie di punta della piattaforma streaming) e del 79% per il pubblico. Per Gamesradar: “Mod e Woodall sono protagonisti di One Day con una chimica facile, che rende facile tifare per la coppia centrale del dramma romantico di Netflix. La serie mostra molto sinceramente le sue emozioni, e per lo più, ci riesce”. One Day è disponibile già adesso su Netflix.

Su Netflix c’è anche una nuova serie crime che sta sconvolgendo gli utenti della piattaforma.