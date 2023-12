Netflix, la nuova serie dai creatori di Cobra Kai è prima in classifica: l'avete vista?

Obliterated, la nuova serie creata dai produttori di Cobra Kai, è riuscita in pochissimo tempo a raggiungere la testa della Top 10 delle serie tv globali su Netflix. Ambientata a Las Vegas, la serie è composta da 8 episodi e ha debuttato in streaming lo scorso 30 novembre, riuscendo subito a scalare le prime posizioni.

Nella settimana dal 4 al 10 dicembre, la prima stagione di Obliterated ha raggiunto il primo posto, con 61,5 milioni di ore visualizzate, un aumento di 13,9 milioni di ore rispetto alla settimana in cui è stata lanciata in streaming, per un totale di 9 milioni di ore di visualizzazione soltanto in quella settimana.



Obliterated ha superato titoli come Young Sheldon, The Crown e Squid Game, trovandosi sorprendentemente in vetta alla classifica.

Una crescita inaspettata soprattutto per le recensioni miste della critica. Su Rotten Tomatoes la percentuale per la critica è del 50% mentre è decisamente più positiva quella del pubblico con il 76%. È possibile che i fan della serie sequel di Karate Kid - su Everyeye trovate la nostra recensione di Cobra Kai 5 - abbiano notevolmente contribuito a questa ascesa di Obliterated.



Lo show racconta la storia di un team di forze speciali che sventa un complotto mortale a Las Vegas e decide di festeggiare. Tuttavia, quando la vera minaccia si presenta, il gruppo dovrà smaltire i postumi dei festeggiamenti per poter salvare la città.



Date un primo sguardo a Obliterated, la serie tv dai creatori di Cobra Kai.