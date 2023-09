Netflix, questa serie crime ha appena superato One Piece al primo posto in classifica

One Piece ha dominato la classifica Netflix per parecchio tempo, ma da poco una nuova serie ha spodestato l’imponente adattamento del manga di Eiichiro Oda e ha conquistato la prima posizione nella classifica delle serie più viste al momento. Stiamo parlando di...La mia prediletta!

Liebes Kind è il titolo originale della nuova serie Netflix di produzione tedesca. La miniserie consiste in un thriller psicologico diviso in 6 parti ed è basata sull’omonimo romanzo di Romy Hausmann.

Numerosi utenti della piattaforma streaming hanno apprezzato “La mia prediletta” e ne hanno lodato la trama e la scorrevolezza. “Ho appena finito #Lamiaprediletta su Netflix la notte scorsa. È stato di gran lunga uno dei migliori binge-watching che ho fatto negli ultimi anni. Crime puro, thriller psicologico, omicidi e misteri. Tutto raccolto in una miniserie da 6 episodi. È come se il film Room ispirato al caso Fritz avesse incontrato Gone Girl. Ve lo consiglio vivamente” ha scritto un utente sul social X. “Sto guardando La mia prediletta su netflix, sono arrivata all’episodio 5 e non posso smettere di guardarla. È dannatamente meravigliosa” ha commentato un'altra utente.

La serie, sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ha l’85% di gradimento da parte del pubblico. Per la critica non è ancora stato calcolato il valore poiché “La mia prediletta” ha solo 3 recensioni, ma tutte e 3 sono assolutamente positive. “Caratterizzato da una trama straordinariamente intensa e ricca di colpi di scena, La mia prediletta combina gli orrori della vita reale con un intreccio di mistero che si svolge nel modo più avvincente possibile. È la sorpresa dell'anno” scrive Austin Burke (qui invece potrete trovare la nostra recensione di La mia prediletta). E voi avete visto la nuova miniserie Netflix? Se la risposta è sì, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.