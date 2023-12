Netflix: questa nuova serie crime thriller conquista tutti, critica e fan

Tra le serie Netflix da tenere d’occhio a dicembre, ce n’è una di produzione svedese che sta spopolando tra gli utenti della piattaforma.

Stiamo parlando di “A nearly normal family”, tratta dall’omonimo romanzo di M.T Edvardsson, la cui trama “segue la famiglia Sandell, composta da Adam, un prete, Ulrika, un avvocato, e la loro figlia diciannovenne Stella. Vivono una vita apparentemente normale in un tranquillo sobborgo svedese, finché un giorno questa dinamica perfetta viene scossa quando Stella finisce sotto la custodia della polizia per omicidio.” Un nuovo thriller contorto ed entusiasmante per gli utenti di Netflix.

La serie sta riscuotendo parecchio successo tra pubblico e critica, con indici di gradimento rispettivamente dell’86% e dell’80%. Joel Keller per il “Decider” scrive: “Sebbene proceda un po' lentamente, apprezziamo la struttura narrativa di A nearly normal family, che riduce le probabilità di colpi di scena che fanno storcere il naso e di fili rossi che si disperdono man mano che ci avviciniamo alla scoperta di ciò che è realmente accaduto.” Per il pubblico “A Nearly Normal Family è davvero da vedere. Ottima la trama, la recitazione e il ritmo. Devo dire che è una delle migliori limited series che ho visto finora e spero che in futuro ce ne saranno altre di questo livello. Fatevi un favore e guardate questa serie. Non rimarrete delusi.” Un nuovo successo per la piattaforma streaming, con Netflix che potrebbe dedicarsi anche agli eventi sportivi?

E voi avete visto questa serie? Vi è piaciuta? fatecelo sapere come sempre nei commenti.