Netflix, una nuova serie debutta con il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes: ecco quale

Netflix ha rilasciato molte serie a novembre e tra queste, un po' a sorpresa, una ha ottenuto un eccezionale punteggio su Rotten Tomatoes. Stiamo parlando di The Bastard Son & The Devil Himself, un nuovo fantasy drama in 10 episodi che ha ottenuto il 100% di giudizi positivi sul celebre sito dedicato all'intrattenimento.

Basata sulla trilogia Half Bad di Sally Green, la serie ambientata in una Gran Bretagna abitata da creature magiche e che presenta numerose affinità con la saga di Harry Potter, racconta la storia del figlio di una nota strega sul cui capo pende una terribile profezia. Il ragazzo intrappolato tra due clan in guerra cerca disperatamente di trovare il proprio posto nel mondo, nonché di scoprire i propri potenti poteri.

"Il sedicenne Nathan è il figlio illegittimo della strega più pericolosa del mondo. Temendo di seguire le orme di suo padre, Nathan è tenuto sotto controllo nel corso di tutta la sua infanzia. Posto da sempre al confine tra il bene e il male, Nathan, insieme alla maliziosa Annalise e al carismatico Gabriel, scoprirà presto chi è veramente".

Dopo mesi difficili Netflix sembra essere finalmente in ripresa è il merito forse è anche di queste nuove serie tv con hanno riportato gli abbonati in massa sulla piattaforma. Le cose continueranno ad andare per il verso giusto? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.