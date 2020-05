Netflix, le serie che i fan vorrebbero rivedere: da Daredevil a Santa Clara Diet

Dopo il recente annuncio di Adult Swim sull'arrivo della seconda stagione di Tuca & Bertie, show animato cancellato lo scorso anno da Netflix, vediamo insieme quali sono le serie TV più amate del colosso dello streaming che potrebbero trovare nuova linfa su altri network.

Quando si parla di titoli richiesti a gran voce dai fan, è impossibile non pensare ai Defenders: il ritorno Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e soprattutto Daredevil, tornato in tendenza negli ultimi giorni in seguito all'annuncio della Snyder Cut di Justice League, è oggetto di desiderio di molti fin da quando gli show sono stati tutti cancellati nel 2018. L'hashtag #SaveDarevil in particolare è stato quello più attivo nel campo televisivo, ma tutto dipenderà dai Marvel Studios di Kevin Feige che a breve riprenderanno in mano i diritti sui personaggi.

Sospesa l'anno scorso dopo due stagioni, la storyline The OA era stata programmata per durare ben 5 stagioni: ciò significa che gli spettatori hanno potuto assistere a meno della metà della storia pensata inizialmente dagli autori. Certo, si tratta di una serie meno seguita degli eroi Marvel, ma chissà che un altro network non individui un potenziale nella sua continuazione.

The Get Down, la serie co-creata da Baz Lhurmann ambientata nella scena hip-hop degli anni '70, è arrivata su Netflix nel 2016 carica di aspettative. Tuttavia lo show è stato cancellato dopo una sola stagione divisa in due parti, motivo per cui molti fan sono ancora curiosi di seguire le vicende dei ragazzi del South Bronx.

Infine, tra le serie Netflix che più mancano agli spettatori rientra certamente anche Santa Clara Diet: l'irriverente zombie-comedy con Drew Barrymore e Timothy Olyphant è andata in onda per tre stagioni per poi venire sospesa ad aprile 2019. A un anno dalla sua cancellazione, i suoi estimatori sono ancora affamati di un po' di divertimento splatter.

Voi cosa ne pensate? Avete in mente qualche altra serie Netflix che vorreste veder proseguire? Fatecelo sapere nei commenti.