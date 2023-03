Netflix, una nuova serie fantasy straccia tutti e diventa la più vista della settimana!

Dopo mesi in cui Netflix è stata costretta a subire le polemiche dei propri abbonati, risentiti dal fatto che molte delle loro serie più amate erano state cancellate o non rinnovate (pensiamo al mancato rinnovo di Mindhunter o alla cancellazione di Warrior Nun), il suo successo però non diminuisce e un'altra serie fantasy ha conquistato i fan.

La seconda stagione dell'adattamento dei libri di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa, ha superato i 50 milioni di ore di visione nella sola settimana di debutto. Segue la docuserie MH370: The Plane that Disappeared, poi la terza stagione di Outer Banks. La prima stagione di Tenebre e Ossa (tornata in classifica a causa dell'uscita dei nuovi episodi) ha completato la top five.

Sembra che l'ossessione del pubblico per il cattivo della serie, il Generale Kirigan (alias il Darkling), sia riuscita a decretare il successo di quella che si è rivelata una stagione molto ricca di sviluppi della trama nel Grishaverse della Bardugo, tra le altre cose, ovviamente.

La serie segue Alina Starkov (Jessie Mei Li) nel suo viaggio alla scoperta delle sue abilità come "Grisha" che esercita la magia per cercare di salvare il mondo, il tutto tenendo alla larga da coloro che vorrebbero farle del male. Se siete nuovi alla serie, sembra il modo perfetto per riempire il vuoto lasciato da The Witcher, o soprattutto per quei fan scontenti della qualità de Gli Anelli del Potere o semplicemente per chi proprio non può fare a meno di riempire le proprie giornate con un po' di fantasy e non vuole attendere altri due anni per l'arrivo di House of the Dragon.

La serie non è stata apprezzata solamente dal pubblico, ma anche dalla critica specializzata, dato che al momento Tenebre e Ossa 2 si assesta su un 87% di apprezzamento su Rotten Tomatoes. Rinvigorita da questo responso, Netflix ha già messo in cantiere uno spin-off di Tenebre e Ossa.