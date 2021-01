Netflix: quali serie fantasy usciranno nel 2021? Ecco i titoli da tenere d'occhio

Che Netflix abbia sempre investito sui propri prodotti di genere fantasy e fantascientifico è cosa assai risaputa. Dopo una stagione televisiva del 2020 che ci ha regalato show interessanti (e altri un po' meno), attendiamo con ansia di scoprire cosa ci riserverà il 2021 per quanto riguarda i prodotti Netflix che riguardano il mondo del fantastico.

Siamo qui oggi, quindi, per presentarvi quali sono i prodotti fantasy più attesi proprio per il 2021. Tra ritorni e nuovi arrivi, si prospetta un anno davvero interessante.

The Witcher 2

Dopo aver sorpreso con una brillante prima stagione, il secondo ciclo di episodi della serie ideata da Lauren S. Hissrich si ripromette di far faville e di farci apprezzare ancora di più la storia di Geralt di Rivia. Abbiamo dedicato allo show un interessante approfondimento, se siete interessati a conoscere lo stato dei lavori della seconda stagione, per capire a che punto sia la produzione di The Witcher 2.

Shadow and Bone

Adattamento del primo romanzo della trilogia fantasy ambientata nel mondo dei Grisha scritta da Leigh Bardugo, Shadow and Bone è sicuramente una delle serie più attese dagli amanti del genere. Ideato da Eric Heisserer, lo show è in uscita nel corso del 2021.

Stranger Things 4

L'incredibile serie dei fratelli Matt e Ross Duffer tornerà con la sua attesissima quarta stagione nel 2021, per scoprire le nuove incredibili avventure di Undici e i suoi amici nella feroce battaglia con il Sottosopra. In attesa di notizie ufficiali, un dubbio leak avrebbe svelato la data di uscita di Stranger Things 4. Staremo a vedere.

The Sandman

L'altro grande nuovo arrivo attesissimo è quello dello show televisivo che porterà sui nostri schermi il fantastico personaggio ideato dalla DC Comics. È senza dubbio uno dei progetti che più ci suscitano curiosità. La serie è scritta da Neil Gaiman.

Kingdom 3

Dopo una fantastica seconda stagione, Kingdom è ancora intenzionata a stupire il proprio pubblico con il suo terzo arco narrativo che uscirà durante il 2021 carico di emozioni e paura che lascerà senza fiato anche il più impavido degli spettatori. Se volete saperne di più anche sul passato della serie, vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Kingdom.

E ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le serie televisive fantasy che attendete di più su Netflix nel corso del 2021? Fatecelo sapere con un bel commento!