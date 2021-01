Netflix: le serie più googlate del 2020 sono tutte del servizio streaming!

Il 2020 non è stato di certo semplice ma, a quanto pare, questo è stato un anno d'oro per Netflix. Il bilancio dell'ultimo trimestre ha visto la piattaforma superare gli oltre 200 milioni di abbonati in giro per il mondo, diventando anche il colosso dello streaming più googlato.

Nella loro presentazione agli azionisti, i piani alti di Netflix hanno mostrato l'elenco dei 10 programmi TV più cercati su Google per l'intero 2020 e ben nove titoli appartenevano alla società statunitense. La lista include, in ordine: Tiger King, La Casa di Carta, Cobra Kai (prime due stagioni da YouTube Red, stagione 3 originale Netflix), The Umbrella Academy, Emily in Paris, Ozark, La Regina degli Scacchi, Outer Banks e Locke e Key.

Gli utenti, con gli ultimi dati, sono più che raddoppiati nel giro di tre anni. Nell'intero 2020, inoltre, le entrate della piattaforma streaming fondata nel 1997 da Reed Hastings e Marc Randolph sono salite del 24% e gli abbonati sono cresciuti di 37 milioni.

"La grande crescita dell'intrattenimento in streaming ha portato i concorrenti tradizionali come Disney, WarnerMedia e Discovery a competere con noi in nuovi modi, che ci aspettavamo da molti anni", ha scritto la società nella sua lettera agli azionisti. "Questo è, in parte, il motivo per cui ci siamo mossi così rapidamente per espandere e rafforzare ulteriormente il nostro catalogo di contenuti originali in una vasta gamma di generi e nazioni. Il nostro catalogo testimonia l'ampiezza e la diversità della nostra offerta di intrattenimento".

Per quanto riguarda le produzioni originali, Netflix ha aggiunto: "Le nostre produzioni sono di nuovo in esecuzione nella maggior parte dei paesi: abbiamo imparato che flessibilità e adattabilità sono fondamentali in questo ambiente in rapida evoluzione. Con oltre 500 titoli attualmente in post produzione o in preparazione, prevediamo di rilasciare una produzione originale ogni settimana nel 2021. Siamo fiduciosi, continueremo ad avere un'ottima offerta di contenuti per i nostri abbonati".

