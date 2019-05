Netflix: una serie ispirata al salvataggio della squadra thailandese

Dopo il salvataggio della squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata in una grotta per due settimane la scorsa estate, in molti hanno iniziato a lavorare per trarre un lungometraggio dall'emozionante storia.

Tra i primi a cimentarsi, il regista di Crazy Rich Asians Jon M. Chu, il cui progetto, secondo Deadline, è approdato su Netflix. A questo punto, non è chiaro se ciò che arriverà sulla piattaforma streaming sarà un film o una miniserie, mentre sono in fase di sviluppo anche altri progetti ispirati a quegli eventi.

La 13 Thumluang Company, che rappresenta i ragazzi soccorsi, ha concesso a Netflix e SK Global Entertainment i diritti della storia. Il prossimo progetto racconterà la vera storia dei 12 giovanissimi calciatori e del loro allenatore, che sono stati salvati dopo essere rimasti intrappolati per due settimane all'interno delle grotte Tham Luang, in Thailandia, nell'estate del 2018. Chu dirigerà il film insieme a Nattawut "Baz" Poonpiriya e lo produrrà con John Penotti e il suo partner Lance Johnson.

"Come il resto del mondo, siamo rimasti inchiodati alla tv durante le operazioni di salvataggio nella grotta thailandese" ha dichiarato Chu. "Con tutto il pianeta a guardare, questo tragico dramma umano si è trasformato in una bellissima storia di esseri umani che hanno salvato altri esseri umani. Non solo ha dimostrato il meglio dello spirito umano, superando anche le peggiori difficoltà, ma ha dimostrato che siamo più forti quando lavoriamo insieme."

Il suo collega Poonpiriya ha aggiunto: "Questa è un'opportunità per me, come cineasta e cittadino thailandese, di scrivere una lettera di ringraziamento al resto del mondo."

Tra i più recenti progetti di Netflix, è stata annunciata l'uscita di Arthdal Chronicles, serie fantasy coreana, mentre è di pochi giorni fa, purtroppo per i fans, la notizia della cancellazione di Santa Clarita Diet.