Netflix, la nuova serie da non perdere: erede di Tiger King, ha il 100% su Rotten Tomatoes

Nelle scorse ore è stato annunciato che una serie sugli U2 sviluppata da JJ Abrams per Netflix, ma nel frattempo sulla piattaforma di streaming on demand potete trovare un nuovo spettacolo che ha già conquistato tutto e tutti.

Stiamo parlando di Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives., la serie proviene da Chris Smith, produttore esecutivo di Tiger King e regista di Fyre: The Greatest Party that Never Happened: la serie, che racconta la storia di un "ristoratore famoso" che "diventa un fuggitivo", è stata letteralmente acclamata dalla critica, che l'ha promossa con un rarissimo punteggio perfetto di 100% su Rotten Tomatoes, popolare aggregatore di recensioni.

Per chi non fosse a conoscenza del contenuto della serie, vera e propria erede di Tiger King, Netflix la descrive come il racconto della storia vera di Sarma Melngailis, la celebrità della cucina di New York Pure Food and Wine, passata dall'essere la regina della cucina vegana a farsi chiamare la 'Vegan Fugitive .' Poco dopo aver incontrato un uomo di nome Shane Fox su Twitter nel 2011, infatti, la Melngailis ha iniziato a prosciugare i fondi del suo ristorante e a girare i soldi a questo Fox, che l'ha ingannata facendole credere di poter realizzare i suoi sogni. Ma perché lei continuava a credere alle sue promesse? Oggi sono sposati e in fuga dopo aver rubato quasi 2 milioni di dollari dal ristorante e dal suo staff.

