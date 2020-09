Netflix, ecco tutte le serie da non perdere questa settimana

Netflix nonostante le significative cancellazioni dell'ultimo periodo, continua a mantenere un catalogo molto ricco in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipologia d'utente. Dunque, se non sapete cosa guardare per riempire questi ultimi scampoli d'estate abbiamo qualche consiglio per voi.

La fine di luglio ha portato la tanto attesa seconda stagione di The Umbrella Academy, che è stata particolarmente apprezzata da tutti gli spettatori mentre agosto ci ha riservato il lancio della quinta stagione di Lucifer, della terza di The Rain e la prima di It's Okay To Not Be Okay. Infine per i nostalgici sono arrivate anche le due stagioni di Cobra Kai, attesissima serie spin-off di Karate Kid.

Settembre è partito col botto con l'arrivo di Away che vede Hilary Swank nei panni di un'astronauta che deve lasciare la sua famiglia per intraprendere un lungo viaggio nello spazio. La stagione di debutto attualmente si trova a un discreto 69% su Rotten Tomatoes, quindi vale la pena darle almeno un'occhiata se siete fan del genere sci-fi.

Nei prossimi giorni Netflix Italia rilascerà anche la terza ed ultima stagione di Baby, liberamente ispirata alla storia delle giovani squillo dei Parioli mentre tutti sono in trepidante attesa per Ratched, ultima fatica di Ryan Murph basata sul romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey , che sarà incentrato sulla figura dell'infermiera Mildred Ratched, interpretata da Sarah Paulson.

Molte sono le novità che arricchiranno il catalogo Netflix a settembre. In attesa di gustarle tutte, fateci sapere nei commenti quali delle ultime uscite avete preferito.