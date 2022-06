Peaky Blinders 6, la stagione finale ottiene il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes

Una serie uscita da poco Netflix ha appena ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, una cosa piuttosto rara, se non unica. Stiamo parlando di Peaky Blinders, arrivato sulla piattaforma da pochissimo.

Lo show della BBC ha ottenuto il punteggio del 100% dalla critica, mentre il pubblico gli ha fatto raggiungere il 90%. Numeri incredibili, che confermano un successo già saldo, e che porta la produzione a guardare con ottimismo al futuro. Infatti è in arrivo un film di Peaky Blinders, che oltre a riportare sui nostri schermi Cillian Murphy e Paul Anderson, vedrà anche la nuova generazione all'opera.

Proprio in seguito al successo registrato da questa season, il creatore della serie Steven Knight ha condiviso un sincero messaggio con tutti i fan sul suo profilo Twitter. "Sono entusiasta di come la sesta stagione di Peaky Blinders sia stata accolta nel Regno Unito, e adesso il mondo intero può vedere il culmine della saga, per gentile concessione di Netflix. Aspettatevi l'inaspettato e godetevi il ​​viaggio selvaggio."

E così hanno fatto molti fan, che si sono letteralmente riversati su Netflix nel giorno del rilascio, facendo già registrare ottimi numeri allo streamer. Numeri che, ovviamente, dovrebbero crescere con l'arrivo del weekend, in cui molti spettatori si immergeranno completamente nella visione dei 6 episodi.