Netflix, questa serie popolarissima tornerà con una seconda stagione

In queste ultime settimane vi abbiamo riportato delle cancellazioni di serie come Tenebre e Ossa, terminata dopo appena due stagioni, oppure come l'ultima serie live-action con protagonisti i mitici Muppet. Tuttavia, per fortuna degli abbonati, arrivano anche notizie di ritorni e l'ultima riguarda una serie popolarissima e molto amata dal pubblico.

Uno dei programmi di cucina più popolari di Netflix è tornato sulla piattaforma giusto in tempo per il Giorno del Ringraziamento. La seconda stagione di High on the Hog è pronta a far venire a tutti l'acquolina in bocca prima celebre pranzo americano a base di tacchino. Lo show segue lo scrittore Stephen Satterfield e la storica del cibo Jessica B. Harris in giro per il mondo, mentre tracciano lo sviluppo e la storia della cucina afroamericana.

Non si tratta del tipo di programma di battaglie culinarie che gli spettatori di Netflix potrebbero aspettarsi. Il tono è più vicino a un titolo come Salt, Fat, Acid, Heat che a Is It Cake?. Nonostante l'aspetto meno drammatico, le esperienze personali di Satterfield e la competenza di Harris traspaiono dalla presentazione di piatti appetitosi provenienti da tutto il mondo.

Ecco come Netflix descrive la seconda stagione della serie: "Nella seconda stagione della coinvolgente e pluripremiata docu-serie High on the Hog, il conduttore Stephen Satterfield viaggia attraverso gli Stati Uniti per scoprire come la cucina afroamericana abbia alimentato i movimenti per la giustizia sociale, trasformato le comunità e risvegliato la creatività culturale in America in modi potenti e duraturi". Nel frattempo, EW ha nominato la serie Netflix migliore di tutti i tempi.

Dopo la prima puntata della Stagione 1, High on the Hog è tornato per approfondire la storia culinaria della diaspora africana. La studiosa Jessica B. Harris si è unita a Shadow and Act per parlare di come colmare il divario tra la storia dei neri nei libri di cucina e la loro eredità tra le persone di tutto il mondo. La studiosa ha precisato: "Quello che spero è che questo, soprattutto perché ci sono così tante conversazioni intergenerazionali in questa stagione, possa incoraggiare le persone della vostra età a parlare con le persone della mia età".

"Penso anche a quanta storia abbiamo dentro di noi che non conosciamo, che non esaminiamo, che non guardiamo", ha spiegato Harris all'outlet. "Parliamo con i nostri anziani, ma non nello stesso modo in cui lo facevamo quando io avevo la vostra età. In molte famiglie abbiamo rinunciato all'idea della cena in famiglia in settimana. Forse la facciamo ancora la domenica, ma è lì che avvenivano gli scambi".