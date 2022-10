Netflix: la nuova serie From Scratch con Zoe Saldana debutta subito in Top 10!

Parte benissimo From Scratch - La forza di un amore, la nuova miniserie targata Netflix che vede protagonista Zoe Saldana, volto celebre di Gamora nel Marvel Cinematic Universe e del franchise di Guardiani della Galassia, il cui terzo volume è atteso al cinema nel 2023. La miniserie ha debuttato direttamente in Top 10 sulla piattaforma digitale.

Basato sul libro From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home di Tembi Locke, la serie segue Amy Wheeler, una donna americana che scopre il romanticismo mentre studia all'estero in Italia. Oltre a Saldaña, la serie è interpretata da Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David e Kellita Smith. From Scratch è stata annunciata nel 2019, con Attica Locke, Tembi Locke e Saldaña come produttori esecutivi, insieme a Reese Witherspoon, la cui società Hello Sunshine è coinvolta.

Presentata come una storia d'amore per tutte le età, la serie mette in luce la bellezza e il dolore della loro relazione in continua evoluzione: lotte personali, una famiglia in crescita, una diagnosi tragica e altro ancora. From Scratch - La forza di un amore è disponibile su Netflix dallo scorso 21 ottobre. Negli USA ha debuttato direttamente al secondo posto della Top 10 settimanale, mentre in Italia è arrivato fino al quarto posto della classifica dedicata alle serie.

From Scratch segna il primo ruolo televisivo live-action di Saldaña dopo il reboot di Rosemary's Baby del 2014, ma l'attrice è anche protagonista e produttrice della serie Paramount+ Lioness. Il pubblico potrà vederla sul grande schermo in Amsterdam (in uscita nelle sale italiane domani, a proposito Amsterdam è stato un enorme flop negli USA e causerà perdite per 100 milioni alla Disney) e Avatar: La via dell'acqua, in arrivo nelle sale cinematografiche a dicembre.

Netflix ha già avuto successo nel settore dei drammi romantici e, grazie al talento e alla fanbase di una protagonista come Saldaña, è probabilmente per questo che From Scratch è un altro successo della piattaforma.

Ancora incontrastato in Top 10 il primato di The Watcher, la miniserie thriller di Ryan Murphy con Bobby Cannavale e Naomi Watts.