Netflix, tutte le serie televisive cancellate nel corso del 2019

Il 2019 è stato un anno importante per Netflix, che ha dovuto guardarsi le spalle dall'arrivo di servizi di streaming rivali come Apple TV+ e Disney+, e durante il quale ha prodotto numerosi contenuti originali.

Come si dice però c'è chi viene e c'è chi va, e per ogni nuova aggiunta il colosso dello streaming ha anche tagliato numerose produzioni più o meno famose dal suo immenso palinsesto. Il numero di cancellazioni (comprese le serie giunte alla loro stagione finale) è arrivato a venticinque, praticamente il doppio rispetto a quelle cancellate nel 2018.

Nella lista ci sono alcune importanti perdite per gli spettatori, come Jessica Jones e The Punisher, che hanno seguito Daredevil, Luke Cage e Iron Fist nel dimenticatoio generato dall'arrivo di Disney+ e lo strapotere dei Marvel Studios, ma anche delle fan-favorite come The OA, Dark, Lucifer e Santa Clarita Diet Ora.

Vi riportiamo l'elenco completo qui sotto:

Fuller House

Travelers

Jessica Jones

The Punisher

Friends From College

One Day At A Time

Santa Clarita Diet

The Ranch

Lucifer

Chambers

The Rain

Tuca and Bertie

Designated Survivor

Trinkets

13 Reasons Why

She's Gotta Have It

Grace and Frankie

The OA

No Good Nick

Glow

Bojack Horseman

Dear White People

Anne With An E

Dark

Di questo folto elenco, quale o quali serie avete visto? Quale sarà quella che vi mancherà di più, e che avreste voluto rivedere per una nuova stagione? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla prima foto della serie tv di Lupin.