Netflix: questa nuova serie thriller ha rubato il cuore degli iscritti

Se The Night Agent è stata la serie più vista del 2023 su Netflix, c’è un’altra serie originale della piattaforma streaming che sta conquistando parecchi fan.

Stiamo parlando di “Fool Me once” (“Un inganno di troppo” in italiano), il nuovissimo crime thriller di Netflix basato sull’omonimo romanzo di Harlan Coben (2016). La serie segue “Mya, una madre vedova, turbata dall'immagine del suo defunto marito catturata dalla macchina fotografica della tata del suo bambino.” La protagonista è interpretata da Michelle Keegan, e assieme a lei sono presenti nel cast Joanna Lumley, Adeel Akhtar, Emmett J. Scanlan, Dino Fetscher, e Jade Anouka.

La serie è stata pubblicata da Netflix il 1° gennaio 2024 e ha già raccolto un considerevole numero di ore di visualizzazione. “Ho guardato #FoolMeOnce durante la notte perché non riuscivo a smettere di guardarlo. Così tanti colpi di scena. Mi ha tenuto incollato", ha scritto un utente sul suo profilo X. "Non mi aspettavo di finire #FoolMeOnce inondato di lacrime, ma è stato BRILLANTE", ha aggiunto un altro. “Ho appena finito l'incredibile #FoolMeOnce su @NetflixUK! Credo sia stata una delle pochissime volte in cui ho iniziato e finito una serie nello stesso giorno. Ma le interpretazioni e la scrittura erano così avvincenti che non ho potuto fare a meno di guardarli tutti di fila! Favoloso!”. Sapevate invece qual è lo show cancellato più visto su Netflix?

E voi avete visto “Fool me once”? Se la risposta è sì, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.