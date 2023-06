Netflix, quali sono le serie in top 10 questa settimana?

È giunto il fatidico momento della fine delle fatiche scolastiche per migliaia di studenti e l’arrivo dell’estate concederà anche ai meno giovani più tempo da dedicare agli eroi di serie tv da gustarsi seduti sul divano. Per aiutarvi nella scelta, vogliamo presentarvi la top 10 delle serie tv di Netflix per quanto riguardi il mercato italiano.

Mentre abbiamo riportato la notizia che Netflix ha deciso di lanciarsi a capofitto nella distribuzione di K-Drama, siamo consapevoli che con l’arrivo della bella stagione, in molti decideranno di spendere una parte considerevole del proprio tempo libero scoprendo nuovi show televisivi.

La top 10 della piattaforma di streaming californiana può darci spunti interessanti per scoprire quali sono i prodotti meritevoli di interesse per una sessione di binge watching estremo.

Partendo, come di consueto, dall’ultimo posto in classifica, troviamo al numero 10 la seconda stagione di Firefly Lane, in italiano L’Estate in cui Imparammo a Volare, che racconta l’amicizia di due donne che si sostengono l’un l’altra sin dall’adolescenza.

Quindi, al nono posto, le vicende di Max Goodwin e del suo staff in New Amsterdam 3, serie tv ambientata in un ospedale di New york.

Un gradino più in alto Neve alle Azzorre, show portoghese che racconta la storia vera di un piccolo villaggio delle Azzorre in cui il mare ha portato a riva, nel 2001, un’ingente quantità di cocaina, cambiando per sempre le vite degli abitanti.

Settima posizione per Riverdale 6 e le terrificanti avventure degli eroi della serie tratta dai fumetti nella realtà parallela di Rivervale.

Al sesto posto XO Kitty, spin-off del film Tutte le Volte che ho Scritto Ti Amo e serie romantica dedicata a un pubblico adolescenziale.

Risalendo la classifica e arrivando al quinto posto troviamo La Regina Carlotta, spin-off di Bridgerton che sta spopolando nel mondo e in quarta posizione Profilo Falso, un thriller ambientato nel mondo dei social network di incontri in cui una donna di nome Camila crede di aver trovato l’amore su Internet prima di scoprire la verità che sta dietro la sua conoscenza.

Terzo gradino del podio per In Silenzio, serie spagnola che segue le indagini di un gruppo di psicologi a proposito della personalità dell’assassino Sergio Ciscar, che ha smesso di parlare il giorno in cui ha ucciso i propri genitori e che viene rilasciato all’inizio dello show.

Secondo posto nella classifica di gradimento degli spettatori italiani Manifest 4, rediviva serie tv fantascientifica che dopo la cancellazione da parte della rete NBC è tornata grazie a Netflix per terminare la storia del volo 828 e dei suoi passeggeri.

Al primo posto tra le serie tv più viste nel nostro paese su Netflix troviamo Fubar, serie d’azione con protagonista niente di meno che Arnold Schwarzenegger nei panni di un agente della CIA.

Questa, dunque, la classifica di questa settimana di Netflix. Sperando di avervi dato qualche spunto per le prossime visioni e mai domi nel nostro intento, vi lasciamo a un articolo che analizza tutte le nuove uscite di Netflix per giugno 2023.