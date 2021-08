Netflix, tutte le serie TV cancellate nel 2021: la lista aggiornata

Grandi notizie per gli spettatori degli show più seguiti su Netflix: la piattaforma ha infatti recentemente annunciato molti rinnovi. Oltre alle serie che già conoscevamo e che continueranno, c'è anche l'arrivo di nuovi prodotti, come il live action di di Avatar: The Last Airbender. Ma per tener su tanti show bisogna sacrificarne altri.

Diversi i titoli che non rivedremo su Netflix con altre stagioni. A decretarne la fine è stato sicuramente il mancato coinvolgimento di un numero elevato di spettatori. Vediamo insieme quali sono le serie cancellate in questo 2021 dal colosso dello streaming.

Dad Stop Embarrassing Me!

Lo show con Jamie Foxx è stata per ben dieci giorni nella top 10 di Netflix, ma a niente è servito, perché è comunque andata incontro ad una inevitabile cancellazione.

#BlackAF

Anche questo show è rimasto per dieci giorni in top 10. E c'è di più, perché era inizialmente stato rinnovato da Netflix per una stagione 2. Tuttavia proprio la piattaforma streaming ha annunciato lo stop della produzione nel Giugno 2021, con la successiva cancellazione del prodotto. Un vero peccato.

Grand Army

Un teen drama molto interessante, che ha resistito per ben 21 giorni in top 10. Troppo poco per Netflix, che con i suoi prodotti per adolescenti è abituato a raccogliere molti più spettatori. La serie è stata dunque cancellata 8 mesi dopo la sua uscita.

Emily’s Wonder Lab

In questo caso andiamo su un prodotto per bambini. Il live-action uscito ad agosto 2020 non ha avuto un particolare successo, e nel corso di quest'anno è stato annunciato che non avrebbe avuto un seguito.

Bonding

Anche Bonding non è riuscita ad ottenere un rinnovo. Si tratta sicuramente di uno degli show più noti della lista, e che con il suo secondo capitolo non ha replicato il successo della season 1. Dunque questa cancellazione non ci sorprende.

The Crew

The Crew è una serie multi-cam che è stata molto seguita in Germania e Austria. Tuttavia questo non è bastato per farle conquistare un rinnovo.

Cursed

Lo show era riuscito a guadagnare un gran numero di fan nel tempo, ed è forse in questa lista la serie che aveva la fan base più unita. Dunque molti hanno sperato in un rinnovo, nonostante l'esistenza di una buona fetta di pubblico che invece non aveva particolarmente apprezzato Cursed. Tuttavia, dopo un po', la voce che alcuni oggetti di scena fossero stati venduti ha iniziato a girare, e in effetti è poi arrivato l'annuncio della chiusura.

Mr. Iglesias

Una delle tante sitcom distribuite su Netflix. Due le stagioni di Mr. Iglesias, che però non ha trovato il successo sperato.

Country Comfort!

Ancora una sitcom per Netflix, che le prova proprio tutte. Lo show uscito a Marzo 2021 non ha mai convinto nessuno, dunque è stato subito cancellato. Thank you, next!

La rivoluzione

O La Révolution, come recita il titolo francese. La serie è un prodotto di Netflix Francia decisamente spettacolare e ben curato. Tuttavia, nonostante abbia passato un giorno in top 10, non ha trovato il rinnovo.

Monarca

Ci spostiamo in Messico con la serie Monarca. Lo show, arrivato a ben 2 stagioni, è stato recentemente cancellato, e non vedrà seguito.

The Duchess

Si tratta di una comedy britannica su cui Netflix sembrava puntare. Tuttavia lo show è stato cancellato dopo una sola stagione. Ad annunciarlo è stata la protagonista Katherine Ryan in un podcast. In questa occasione l'attrice ha rivelato che The Duchess aveva circa 10 milioni di spettatori, ma a quanto pare non sarebbero bastati.

Gli irregolari di Baker Street

Questa cancellazione è giunta come una sorpresa. Si tratta infatti di uno show britannico basato sui testi di Conan Doyle, autore di Sherlock Holmes. La serie aveva ricevuto in generale recensioni positive, ma a Maggio 2021 Netflix ha deciso comunque di non rinnovarla.

Jupiter's Legacy

Jupiter's Legacy può essere considerato il più grande flop di quest'anno. Un po' perché Netflix ci puntava, un po' perché agli spettatori sembrava il nuovo prodotto superhero da non perdere. Tuttavia lo show non ha avuto il seguito sperato, e Netflix non ha aspettato a cancellarlo.