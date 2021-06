Netflix, tutte le serie TV cancellate nell'ultimo anno prima di Jupiter's Legacy

Un po' a sorpresa, Netflix ha preso la decisione di cancellare per il momento Jupiter's Legacy, la serie che prende spunto dall'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely. Questa nuova produzione non avrà dunque una seconda stagione, ma in quest'ultimo anno non è l'unica serie a essere cancellata.

Non sempre, infatti, le nuove produzioni mandate in onda dal colosso dello streaming riescono ad avere il successo tanto sperato e per questo motivo l'unica cosa da fare è cancellarle per far spazio a qualcosa di più coinvolgente. Altre volte, invece, alcune produzioni di grandissimo successo vengono messe inspiegabilmente da parte perché i costi di produzione sono troppo alti o per dare priorità ad altre serie in corso. Vediamo, quindi, tutte le serie cancellate in quest'ultimo anno da Netflix.

Astronomy Club cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Le terrificanti avventure di Sabrina concluso dopo 4 parti

concluso dopo 4 parti Altered Carbon cancellato dopo 2 stagioni

cancellato dopo 2 stagioni Lo Show di Big Show cancellata dopo 1 stagione

cancellata dopo 1 stagione Ashley Garcia: Genius in Love cancellata dopo 1 stagione

cancellata dopo 1 stagione The Society cancellato dopo 1 stagione, revocato il rinnovo

cancellato dopo 1 stagione, revocato il rinnovo I Am Not Okay With This cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione The Dark Crystal: Age of Resistance cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione GLOW cancellato dopo 3 stagioni

cancellato dopo 3 stagioni Teenage Bounty Hunters cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Away cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione The Order cancellato dopo 2 stagioni

cancellato dopo 2 stagioni Queen Sono cancellato dopo 1 stagione, revocato il rinnovo causa Covid-19

cancellato dopo 1 stagione, revocato il rinnovo causa Covid-19 Hoops cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione Special cancellato dopo 2 stagioni

cancellato dopo 2 stagioni Castlevania cancellato dopo 4 stagioni

cancellato dopo 4 stagioni The Duchess cancellato dopo 1 stagione

cancellato dopo 1 stagione The Last Kingdom si conclude con la stagione 5

si conclude con la stagione 5 Gli Irregolari di Baker Street cancellato dopo 1 stagione

A proposito di Netflix, in questi giorni avrà luogo anche la Geeked Week dove verranno presentate molte novità sulla piattaforma streaming e tra queste c'è tantissimo hype per il lancio di The Cuphead Show, la serie tratta dal celebre videogioco che ricorda che ricorda i cartoni animati Flesicher degli anni '30. Ecco, infine, i 30 titoli da vedere su Netflix per celebrare il Pride Month.