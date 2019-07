Netflix: ecco le serie tv disponibili nel catalogo dal primo luglio

Come di consueto, ogni primo del mese Netflix annuncia il calendario completo dei prodotti che saranno disponibili nei prossimi giorni.

Vediamo quali sono le serie tv che sono state inserite oggi 1 luglio.

Partiamo da un teen drama di successo come Riverdale, che arriva sulla piattaforma di streaming con la seconda stagione, mentre i primi episodi della terza sono già stati trasmessi sul canale televisivo a pagamento Premium Stories.

Per chi invece cerca un prodotto d'animazione ma per un pubblico d'adulti, disponibile a partire da oggi anche la sedicesima stagione dell'irriverente sitcom I Griffin. Anche in questo caso Netflix arriva un po' in ritardo, perché Family Guy è stata rinnovata per la stagione 18.

Mentre i più nostalgici e gli amanti di Will Smith (su Everyeye.it trovate la recensione del live action di Aladdin, in cui veste i panni del Genio) potranno godersi tutte le stagioni dell'iconica serie tv degli anni '90, Willy il principe di Bel Air.

Queste sono soltanto le serie tv che saranno disponibili da oggi, mentre bisognerà attendere qualche giorno, e più precisamente il 4 luglio, perché arrivi anche l'attesissimo Stranger Thing Stagione 3.