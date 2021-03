Netflix, quali serie TV saranno eliminate entro fine marzo?

Come sempre, con la fine del mese corrente Netflix procederà al rinnovo del suo catalogo, tra nuovi ingressi che andranno ad arricchirlo e show che invece verranno eliminati. Abbiamo visto insieme quali sono le nuove serie televisive di Netflix del mese di marzo 2021, ma oggi vogliamo parlarvi di quali show invece lasceranno la piattaforma.

Iniziamo subito con la lista delle serie TV che non troveremo più su Netflix entro fine marzo 2021.

Deep Undercover - Docu-serie

Nella docu-serie Deep Undercover, l'agente dell'FBI Joe Pistone, meglio conosciuto al mondo con il nome di Donnie Brasco, racconta in ogni puntata una storia diversa di svariate operazioni volte alla battaglia del crimine, tutte compiute sotto copertura. Sono presenti 3 stagioni su Netflix, ma se volete vederla (o completare gli episodi che vi mancano), vi consigliamo di affrettarvi, in quanto il titolo verrà rimosso dalla piattaforma il 16 marzo.

Day & Night

Il 22 marzo, invece, scadrà la serie cinese Day & Night, composta da una sola, massiccia, prima stagione di 32 episodi. Un detective tremendamente spaventato dal buio, scambia il suo ruolo con il fratello gemello, che è un fuggiasco, per indagare su una serie di omicidi. Il mistero è alle porte, e una serie di rivelazioni sconvolgenti cambieranno le carte in tavola.

Reign

Purtroppo, il 30 marzo sarà anche il giorno per Reign di dire addio a Netflix. Lo show, composto di 4 stagioni, è una serie in costume davvero piacevole che mostra l'ascesa al trono di Maria di Scozia, in un periodo delicato, e tra svariati scandali di corte che le renderanno la vita complicata.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a quali siano state le serie TV Netflix più viste della scorsa settimana, la palla passa a voi: avete già visto questi show televisivi che sono in scadenza su Netflix? Volete recuperarli prima che scadano? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!