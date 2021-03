Netflix, le serie TV da guardare per ingannare l'attesa per The Witcher Stagione 2

Quanto ci è piaciuta la prima stagione di The Witcher. La serie è stata un successo, confermandosi una scommessa vinta da una Netflix sempre più coraggiosa e desiderosa di sperimentare, per fare breccia nei cuori dei suoi abbonati. Purtroppo, ancora un po' di tempo dovremo attendere per la seconda stagione dello show ideato da Lauren S. Hissrich.

Se quindi abbiamo visto insieme come The Witcher abbia ottenuto svariate nomination ai prestigiosi Saturn Awards, ora in qualche modo, aspettando che esca il secondo ciclo di episodi del prodotto che vede Henry Cavill come protagonista, dovremo pur soddisfare la nostra sete di quel tipo di ambientazioni che caratterizzano le avventure di Geralt di Rivia. Ecco quindi una selezione di show (rigorosamente su Netflix) che vi invitiamo a recuperare, prima di poter assistere a The Witcher 2.

The Last Kingdom

Da un lato, è vero che in The Last Kingdom mancano la magia e le creature mostruose. Dall'altro, pensiamo che poche serie siano in grado di trasmettere la stessa brutalità negli scontri con le spade come questo ambizioso progetto, creato da Stephen Butchard come adattamento dei romanzi de Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell. Insomma, se siete alla ricerca di atmosfere uniche, drammi storici in costume e tanto sangue, con combattimenti mozzafiato, The Last Kingdom fa al caso vostro.

Castlevania

Volete la magia? Gli scontri epici? Moltissima lore? Allora, forse è il caso che recuperiate Castlevania. La serie animata creata da Warren Ellis è nata come adattamento del videogioco di Konami Castlevania III: Dracula's Curse, e racconta la storia del cacciatore di vampiri caduto in disgrazia Trevor Belmont, che proverà a rifarsi un nome combattendo contro le forze di Dracula.

The New Legends of Monkey

Una serie dall'impatto più fanciullesco rispetto alle prime due citate, ma senza dubbio d'effetto, quella di The New Legends of Monkey, show televisivo australiano-neozelandese, che trae ispirazione dallo show televisivo giapponese degli anni '70 Monkey. Tripitaka, una ragazza che si traveste da monaco, risveglierà il dio Monkey, in esilio da ben 500 anni, per ritrovare sette scritture in grado di salvare il mondo dal male.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo alle nuove foto dal set di The Witcher 2 che anticipano una location che vedremo nella serie, vogliamo sapere la vostra: avete già guardato questi show su Netflix? Vi piacciono? Volete recuperarli? Non esitate a commentare!