Netflix: le serie TV di inizio novembre che non dovreste perdervi

Novembre è arrivato e tutti i principali giganti dello streaming si trovano nel pieno della stagione autunnale, la più ricca di tutto l'anno in termini di uscite. In particolare, il catalogo serial di Netflix è già molto fitto per questa prima settimana del mese. Ecco tutte le uscite da tenere d'occhio fino a domenica.

Vi abbiamo già segnalato e approfondito in questo articolo sulle uscite Netflix le serie imperdibili in arrivo sulla piattaforma della grande N questo mese. Si tutte spiccano senz'altro, nella seconda metà di novembre, Strappare lungo i bordi di Zerocalcare e Cowboy Bebop. Qui però ci concentreremo su tutte le uscite serial di qui alla fine della settimana.

Il giorno più ricco è senz'altro - "Remember, remember", si diceva in un film - il 5 novembre, con altrettante uscite fra debutti e rinnovi di stagione. Partiamo con i secondi: per il pubblico young adult appassionato di animazioni dal taglio irriverente, sulla scia di Rick e Morty, non suonerà certo una novità la quinta stagione di Big Mouth, l'avventura di Nick e Andrew alla scoperta della propria adolescenza in compagnia del suo più grande mostro: l'ormone.

Ben più attesa però la terza stagione di Narcos: Messico, la sesta in totale dall'inizio del franchise nel 2015, ma la terza e ultima dello spin-off incentrato sul Cartel de Guadalajara, ormai privato del suo leader e scisso in una miriade di sotto-cartelli pronti a spargere sangue a vicende. Abbiamo recensito qui la seconda stagione di Narcos: Messico. Il Messico è una polveriera: starete a guardare mentre esplode?

Sempre il 5 debuttano però ben tre nuove serie: The Unlikely Murderer, crime svedese tratto dall'omonimo romanzo di Thomas Petterson e incentrato sull'omicidio del primo ministro Olof Palme nel 1986; Glòria, sugli intrighi e i misteri di una parrocchia civile nel Portogallo dittatoriale e salazarista del 1968; The Club, serie turca sui rapporti fra madri e figlie nella Istanbul d'Anni '50.

Si conclude domenica 7 novembre con una sola, attesissima uscita, forse la principale della settimana. Stiamo parlando di Arcane, primo adattamento seriale dei videogiochi di League of Legends, in tre atti per tre episodi ciascuno. Trovate qui tutte le specifiche di Arcane. Siete pronti per tutte le novità? Ma soprattutto, siete già in pari con tutte le uscite di ottobre su Netflix? Parlateci nei commenti di quali avete apprezzato di più!