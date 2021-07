Netflix: ecco quali serie TV non dovreste perdervi a luglio

È arrivata la stagione estiva, che con sé porta le vacanze, il tempo libero e una calura davvero stancante e fastidiosa. Come combattere dunque la noia e le alte temperature? Con delle belle serie tv da guardare con un bel gelato e il ventilatore acceso.

Sulla più nota piattaforma streaming approderanno infatti tante novità seriali, dalla seconda stagione del teen drama Outer Banks alla quinta della serie DC Legends of Tomorrow, fornendo un'ampia offerta a tutte le fette di pubblico, e una grande varietà di generi. Vediamo insieme, però, alcuni contenuti da non perdere assolutamente.

Legends of Tomorrow, Stagione 5 (1 luglio)

Giunta ormai alla sua quinta stagione, la serie DC/Warner arriva finalmente anche su Netflix, accompagnata da scontri, risate e nuovi villain. Se cercate un prodotto profondo guardate altrove; questo è un titolo che, in compenso, non ha mai fatto mancare divertimento e tanta azione.

La Guerra Dei Vicini, Stagione 1 (7 luglio)

Ci sono quartieri che vediamo soltanto in cartolina, dove le famiglie benestanti viovono immerse nella quiete e nella sicurezza tra comfort di ogni tipo. O almeno così vengono solitamente dipinte le zone più eleganti, per una apparente perfezione che sembra molto lontana da quella de La Guerra Dei Vicini. Qui infatti impariamo a conoscere due famiglie molto diverse tra loro che, una volta trasferitesi, iniziano a battibeccare dando il via ad una vera e propria guerra. Le conseguenze supereranno le più pessimistiche previsioni, in una comedy che promette scintille.

Non Ho Mai... , Stagione 2 (15 luglio)

Scritta e prodotta da Mindy Kaling, star di The Office e The Mindy Project, Non Ho Mai torna su Netflix dopo una prima season che ha convinto il pubblico riscuotendo un discreto successo. La vicenda principale prende spunto proprio dalla vita di Mindy, e ci porta a seguire una giovane americana di origini indiane, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), che si trova a fronteggiare i problemi legati all'adolescenza.

Kingdom: Ashin Of The North, Speciale (23 luglio)

La violenta serie Kingdom, dopo gli ottimi risultati ottenuti, si appresta a dare il benvenuto ad un nuovo capitolo della sua storia, che questa volta sarà espansa da un episodio speciale. Kingdom: Ashin Of The North si preannuncia come un evento imperdibile per i fan della serie, e siamo sicuri che anche questa volta non rimarranno delusi dal risultato finale, mentre vengono poste le basi per l'arrivo di un nuovo personaggio che sarà probabilmente protagonista di questa storia, ovvero Ashin.

Outer Banks, Stagione 2 (30 luglio)

Nella nostra recensione di Outer Banks avevamo sottolineato come, nonostante i difetti, ci fossero degli ottimi spunti, in un teen drama che, escluse alcune ingenuità, aveva un suo perché. Nella seconda season che si apppresta ad approdare su Netflix, ritroveremo probabilmente John B. (Chase Stokes), ed il suo gruppo di amici formato da Pope (Jonathan Davis), J.J. (Rudy Pankow) e Kiara (Madison Bailey).

I pogue (questo il loro nome) negli episodi della precedente stagione si erano resi protagonisti di un'avventura nella quale le emozioni dominavano la scena, e siamo sicuri che anche in questo nuovo ciclo le relazioni tra i personaggi saranno la componente principale, regalando nuovi intrecci, scontri e amicizie.

Nel frattempo, che ne dite di farci sapere con un commento quali sono invece per voi le serie tv da guardare assolutamente sul celebre servizio streaming?